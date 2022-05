Politieauto botst op drachtig hert, twee babyhertjes overleefden de klap niet

Stikstofbeleid Koeien blijven uit protest in de stal

Boeren houden op maandag 30 mei hun koeien uit de wei en in de stallen om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Volgens LTO Nederland en Team Agro NL dreigt de koe vanwege verschillende rechtszaken niet meer zonder extra vergunning de wei in te mogen, wat praktisch en juridisch onhaalbaar is.

24 mei