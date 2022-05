Politieauto botst op drachtige ree, twee babyreeën overleefden de klap niet

Het ongeluk gebeurde rond 04.00 uur op de N256. Twee agenten reden in de richting van de A58 toen plotseling twee reeën de weg overstaken. De bestuurder kon een aanrijding met een van de reeën niet voorkomen, meldt de politie.



Toen de agenten waren gestopt, zagen ze dat niet alleen een volwassen ree was omgekomen, maar ook twee bijna volgroeide babyreeën. Nadat een loszittend stuk bumper was losgeknipt, werd de beschadigde auto naar het politiebureau gereden.