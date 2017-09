Politiebond: Agent moet leren uit handen van crimineel te blijven

Migratieachtergrond

Korpschef Erik Akerboom wil dat de achterliggende redenen verder worden onderzocht. Hij gaat specifiek in op de conclusies ten aanzien van politiemensen met een migratieachtergrond . ,,Het gaat weliswaar om kleine aantallen, maar elke integriteitsschending er een te veel. Onze organisatie beseft dat individuen en groepen kwetsbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld vanwege zogenaamde dubbele loyaliteiten en groepsdruk.’ Hij denkt dat de uitkomsten ook ‘een gevoel van miskenning of stigmatisering’ op kunnen roepen. ,,Daar moeten we – zeker de leidinggevenden – alert op zijn. Achterdocht maakt ons geen betere politie. Onderling begrip en wederzijds respect wel. Ik heb vertrouwen in al onze mensen. Ongeacht iemands afkomst of voorkeur. Totdat wie dan ook dat vertrouwen beschaamt, uiteraard. Dan volgen strenge maatregelen. Zonder aanzien des persoons.’’

Stimuleren

Volgens Akerboom is de politie voortdurend bezig met integriteit. ,, We stimuleren dat collega’s met elkaar over hun dilemma’s praten. Ook werken we aan verbetering van de screening. Dankzij een in ontwikkeling zijnde koppeling van ons personeelsbestand met justitiële systemen weten we straks direct dat een collega is veroordeeld.’