Politiebond dringt aan op versoepeling: ‘Liever gereguleerde horeca, dan twintig illegale feesten’

De coronacrisis is een aanslag op de levens van velen. Lontjes worden korter. Ook bij de politie heeft de crisis veel menskracht en energie gekost. Tel daarbij op de hoge werkdruk en ‘chronische onderbezetting’ waartegen de politiebonden vandaag opnieuw actie voeren, en er tekent zich een steeds groter probleem af. De kwaliteit van het politiewerk kán al niet meer gewaarborgd worden, zei Struijs afgelopen nacht nog in het NPO1-radioprogramma Onze man in Deventer. ,,Het is het uur U.”

,,Toen ik door de binnenstad van Deventer liep hoorde ik op vier plekken heel harde muziek. Zijn er heel grote illegale feesten gaande. De politie staat op dat moment bij een ernstige aanrijding en een forse burenruzie, en meer auto’s zijn er niet. Intussen hoort de hele stad die overlast. Het tast je legitimiteit en geloofwaardigheid aan, als je aan de ene kant roept: ‘dit mag niet’, maar aan de andere kant niet kan handhaven. Daar maak ik me zorgen om. Maar: het blijft een gezondheidscrisis, dat is leidend.”

U pleit voor een versoepeling van de coronamaatregelen.

,,Ja, en dan denk ik vooral aan de horeca en de cultuur. Want daar zit een uitlaatklep voor mensen.”

Als de horeca open is, dan levert dat normaal gesproken ook kleine opstootjes op, dronken mensen op straat. Kost dat niet óók mankracht?

,,De vorige keer heeft de horeca zich keurig aan de afspraken gehouden. We hadden nauwelijks incidenten. Nu heb je óók incidenten, ergere denk ik: veel illegale feesten, veel lachgas, veel dronkenschap. En we weten niet waar het is, dus we gaan er alleen naartoe als er geklaagd is. Ze staan in loodsen en leegstaande huizen, hutjemutje op elkaar. Ik heb liever gereguleerde horeca die open gaat en zich aan de spelregels houdt, dan twintig illegale feesten.”

Hoe ernstig is de situatie?

,,Er zijn vanuit veiligheidsperspectief drie problemen. De grote onderbezetting en alle demonstraties trekken een zware wissel, waardoor we niet meer in de wijken zijn. De recherche staat onder water, waardoor aangiftes en onderzoeken stil liggen of moeten worden uitgesteld. De politie kan alleen nog excessen aan: 112-meldingen, schietpartijen waar doden bij vallen, dat soort dingen. De rest wordt op de lange baan geschoven. En we merken het bij het OM. Afgelopen weekend zagen we dat weer: onder druk zijn fouten gemaakt bij justitie, waardoor relschoppers niet worden aangepakt. We maken ons daar ernstige zorgen over.”

Volledig scherm Demonstranten op het Museumplein tijdens een actie van Nederland in Verzet. De actiegroep protesteert tegen het coronabeleid van de overheid. © ANP

Waarom is corona zo’n aanslag op de politie?

,,Je wordt als agent uit je gebied getrokken en moet van Limburg naar Eindhoven of Amsterdam voor een demonstratie. Dan ben je dus niet in de wijk. Ten tweede: als er rellen zijn, dan moeten de relschoppers wel een goed proces-verbaal krijgen. Dus wordt er recherche van haar onderzoek gehaald. Daarnaast zijn er veel besmettingen binnen de politie. Getallen heb ik niet, maar we horen veel: ik moet in quarantaine, of: ik ben positief. Mijn grootste zorg, omdat het al zo lang duurt, zijn de mensen. Sommigen zijn echt moe, lopen op hun tandvlees.”

U hebt ook gezegd dat u vindt dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de politie als thermometer van deze maatschappij. Wat geeft die thermometer nu aan?

,,Ik denk dat het kabinet beter moet luisteren naar wat politieagenten zien. Ook rondom de spanningen en polarisatie in de samenleving. Als je ziet dat de boel zo op scherp komt... Agenten hadden nooit gedacht dat ze bij scholen, supermarkten en ehbo-posten regelmatig moesten komen opdraven vanwege ruzies of vechtpartijen. Gewoon omdat mensen het op de een of andere manier zat zijn. Dan gaan ze tegen elkaar tekeer, of tegen het verplegend personeel. De lontjes worden korter.”

,,Naarmate het langer duurt.... De ziekenhuizen liggen minder vol, intussen hoor je overal illegale feesten, en jij zit braaf met vier mensen thuis. Dan denk je bij jezelf: ik heb al twee jaar mijn verjaardag niet gevierd en de rest houdt zich er niet aan. Dan komt er iets los.”

Het gros van de mensen houdt zich toch nog altijd redelijk aan de regels?

,,Je ziet de acceptatie ook bij het grote sterke midden, dat zich keurig gedraagt, afvlakken. De politie wordt op straat aangesproken: ‘jongejonge, hoe lang gaat dit nog duren, we vinden het nu toch onzin worden'. En dat zijn heel redelijke mensen. Natuurlijk zijn er aan de flanken excessen. Dat zijn kleine clubs die wel anderen in beweging kunnen brengen. Agenten zíén het acceptatieniveau afnemen. Dan komt er een kritische grens aan. Mensen hebben een uitlaatklep nodig, of dat nou het theater is of de kroeg.”

