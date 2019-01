Politiebonden dringen aan op vuurwerkverbod: ‘Kabinet is het aan ons verplicht’

De politiebonden ACP en NPB dringen aan op een vuurwerkverbod. Ze vinden dat het kabinet een verbod op het vuurwerk moet heroverwegen. Dat hebben de bonden vandaag laten weten in een brief aan Minister Grapperhaus en staatssecretaris Van Veldhoven.

De vakbonden verwijzen vandaag naar een eerdere brief van het kabinet waarin het aangeeft te kijken ‘naar andere maatregelen als de bestaande niet leiden tot verbetering’.

De eerdere brief van het kabinet biedt een opening voor de politiebonden om zich weer uit te spreken over hun visie op het vuurwerkgebruik in Nederland. Het is namelijk niet de eerste keer dat zij hierover in gesprek willen met het kabinet. Daarbij speelt het recente vuurwerkgeweld afgelopen jaarwisseling een grote rol. ,,Je kunt moeilijk van een verbetering spreken’’, stelt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

De bonden pleiten niet voor een algeheel vuurwerkverbod ‘maar alleen op knalvuurwerk en vuurpijlen. ,,Siervuurwerk op gecentreerde locaties is dan de oplossing”, vertelt Van de Kamp. Volgens Van de Kamp is het niet meer dan logisch dat zij nu een dergelijke brief schrijven naar het kabinet. ,,Afspraak is afspraak.”

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en verantwoordelijk staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat schreven toentertijd aan de Tweede Kamer: ,,De oorzaak van gevaarzetting en van overlast door knalvuurwerk is voor een belangrijk deel te wijten aan ongepast of zelfs onveilig gedrag, bijvoorbeeld omdat met knalvuurwerk wordt gegooid naar omstanders. Daarom zullen wij nog nadrukkelijker inzetten op gedragsverandering via voorlichting. Mochten de maatregelen uiteindelijk niet tot verbetering leiden, dan sluiten wij in de toekomst andere maatregelen niet uit.”

Aantal incidenten

In de landelijke rapportage over deze jaarwisseling staat dat politiemensen meer dan twee keer zo vaak met fysiek geweld te maken kregen als het jaar daarvoor. Het totale aantal incidenten groeide met 10 procent en het aantal incidenten als gevolg van vuurwerk met 17 procent, stellen de bonden.