Politiebonden over geweld na WK-duels: ‘Triest en zorgwekkend’

Politiebonden maken zich zorgen over de ongeregeldheden in de grote steden rondom WK-wedstrijden. ,,Het is triest dat voetbal iedere keer tot geweld en vernielingen leidt”, vindt Wim Groeneweg, voorzitter van politievakbond ACP. De zorgen leven ook bij Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB).

Beide voorzitters maken zich vooral zorgen over de extra inzet van Mobiele Eenheid en de impact daarvan op politiemensen. ,,Er wordt te veel gevraagd van politiemensen”, aldus Struijs. Hij zegt signalen te krijgen dat agenten dit niet meer volhouden. Ook blijft door de extra inzet ander politiewerk liggen en heeft het gevolgen voor de inzet van wijkagenten benadrukt Groeneweg. ,,We raken hierdoor juist onze informatiepositie in de wijken kwijt.”

Na de overwinning van Marokko op Canada op het WK in Qatar was het gisteren opnieuw onrustig in een aantal steden. Zo werden in de Haagse Schilderswijk zes mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging en bezit van zwaar vuurwerk. Een agent werd geraakt door een baksteen en liep een gekneusde schouder op. Er zitten nog drie minderjarigen vast. Ook in Rotterdam raakte een agent gewond, daar verrichtte de politie vijf aanhoudingen. Een woordvoerder van de Rotterdamse politie laat vanochtend weten dat geen van de vijf nog vastzit, maar of de verdachten er vanaf kwamen met een boete, of dat ze zich later moeten verantwoorden voor de rechter, wist de zegsman niet.

Zorgwekkend

In Amsterdam werden donderdagavond negen mensen opgepakt en in Amersfoort werd de politie bekogeld met vuurwerk. ,,Het geweld wordt steeds zorgwekkender. Het houdt maar niet op”, aldus Struijs.

Burgemeester Femke Halsema wil nu niets zeggen over de ongeregeldheden in de hoofdstad, zo laat ze via haar woordvoerder weten. Op de vraag hoe de stad zich voorbereidt op de volgende wedstrijd die Marokko speelt, komende dinsdag, wil ze pas na het weekend ingaan. Ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb laat weten nog niets te zeggen over eventuele maatregelen in zijn stad volgende week. Een reactie op de gebeurtenissen van donderdagavond heeft de burgemeester eveneens nog niet gegeven.