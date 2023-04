Politiechef over racistisch filmpje: ‘Ik was geschokt en oprecht verdrietig’

Hij kampt met gokversla­ving en is geen onbekende voor het gerecht: pleegde jonge vader (32) de moord op Marleen (64)?

Moest Marleen V.L. (64), de Oostendse weduwe die net over de grens in het Zeeuwse Koewacht gedumpt werd, dood voor haar geld? Daar lijkt het gerecht steeds meer van uit te gaan. De hoofdverdachte E.S. (32) had namelijk een hechte band met het slachtoffer, dat ook een peettante was van zijn jongste kind. In ruil voor geld zou E.S. — ondanks het leeftijdsverschil— zelfs aan een geheime relatie met de oudere vrouw begonnen zijn. De jonge vader wacht momenteel in een Duitse cel op zijn overlevering aan België.