Politieke partijen veroordelen Amerikaanse luchtaanval

Buitenlan­ders over vuurwerk: ‘Nederland is zo mooi, waarom maak je dan zoveel kapot?’

12:27 Onder buitenlanders die in Nederland wonen roepen onze nogal wilde en luidruchtige nieuwjaarstradities veel verbazing op. Een Poolse, een Amerikaan en een Paraguayaanse over hun ervaringen met onze jaarwisseling: ,,Het was eng, ik wist echt niet wat ik meemaakte.”