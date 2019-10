Politiesterkte daalt ondanks belofte minister, burgemeesters slaan alarm

Ook hof houdt halfblinde No Surrender-oprichter Klaas Otto in voorarrest

14:07 Het hof heeft vandaag besloten het voorarrest van No Surrender-oprichter Klaas Otto te verlengen. Dat Otto aan een oog blind is geraakt, is ook voor het gerechtshof in Den Bosch geen reden om hem vrij te laten. De 51-jarige Brabander werd vorig jaar veroordeeld tot zes jaar cel en zit inmiddels ruim tweeënhalf jaar in voorarrest.