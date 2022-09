Poncho’s uitgedeeld in Ter Apel vanwege stromende regen

Terwijl het debat over de asielcrisis in volle gang is, delen vrijwilligers in Ter Apel poncho’s uit vanwege de stromende regen. Op dit moment zouden er zo’n vierhonderd mensen buiten bij het aanmeldcentrum staan.

Dat schrijft vrijwilligersorganisatie Migreat in een bericht. ‘Alles wordt nat. Alle dekens, spullen, alles. Ik heb geen idee hoe we mensen droog gaan krijgen,’ aldus Roos Ykema, voorzitter van MiGreat.

Vrijwilligers van Migreat delen sinds vanochtend vroeg poncho’s en zeilen uit. Ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is daar aan het eind van de ochtend mee begonnen nadat zij extra poncho’s heeft gekregen van het Rode Kruis. Ook staan er een aantal waterdichte tenten en luifels waar mensen kunnen schuilen. ,,We hopen natuurlijk dat er snel betere oplossingen komen, maar voor nu bekijken we het even van dag tot dag’’, aldus het COA.

Bussen

Volgens het COA zouden er vannacht enkele tientallen mensen op vrijwillige basis buiten hebben geslapen. MiGreat twijfelt daaraan. ,,Mensen komen hier ’s nachts verdwaasd aan en er is geen enkele medewerker te zien. Dan moeten ze wel buiten slapen.’’



Vanochtend werden honderden mensen uit de crisisopvanglocaties teruggebracht naar Ter Apel. ,,De bussen met mensen komen nog steeds’’, ziet Ykema. ,,Een half uur geleden kwam de laatste aan.’’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © MiGreat

De organisatie maakt zich zorgen om de gezondheid van de mensen die buiten in de regen moeten wachten. ,,Al wordt er een crisisopvang geopend die alleen ’s nachts opengaat. De mensen worden nu gewoon kletsnat en kunnen hun kleding niet drogen. Wij zijn bang dat ze ziek worden of onderkoeld raken.’’

Debat

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de asielcrisis. Die crisis is groot en de oplossingen die het kabinet voor ogen heeft, liggen moeilijk bij zowel de coalitie als de oppositie. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) moeten zich verantwoorden over de problemen en mogelijke oplossingen.

De asielcrisis was er al ruim voor de zomer, maar is de afgelopen maanden in rap tempo verergerd. Vooral bij het aanmeldcentrum Ter Apel is de situatie dramatisch en onhoudbaar. Honderden asielzoekers hebben er al buiten op het gras moeten slapen. De hygiënische omstandigheden zijn slecht en de veiligheid kwam in het geding, waardoor Artsen zonder Grenzen voor het eerst in Nederland in actie kwam.

Volledig scherm Hugo de Jonge (links), minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en Eric van der Burg, staatssecretaris Asiel en Migratie, tijdens een debat over de asielcrisis. © ANP