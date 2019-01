Poolse burgemeester neergestoken op podium: ‘Pawel, we steunen je’

De burgemeester van de Poolse havenstad Gdansk is vanavond op het podium neergestoken tijdens een liefdadigheidsbijeenkomst. Hij ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De verdachte is aangehouden.

Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken van Polen. De burgemeester van Gdansk, Pawel Adamowicz, werd rond acht uur vanavond aangevallen op het podium tijdens de finale van een grote fondsenwerving voor The Great Orchestra of Christmas Charity. Die instelling zamelt geld in voor betere medische hulpmiddelen in de zorg.

De dader rende al schreeuwend het podium op en stak op de burgemeester in. Die greep naar zijn buik. De verdachte werd al snel overmeesterd en aangehouden.

De minister spreekt van een ‘daad van onverklaarbare barbarij’.

De Poolse tv-zender TVN meldt dat de verdachte schreeuwde dat hij onterecht in de gevangenis was gezet door de regeringspartij Civil Platform, waar de burgemeester van Gdansk lid van was.

Progressief

De president van de Europese Raad Donald Tusk wenst zijn land- en voormalig partijgenoot sterkte: ,,Laten we allemaal bidden voor burgemeester Adamowicz”, twittert Tusk. ,,Pawel, we are with you.”

Adamowicz is burgemeester van de havenstad van circa 500.000 inwoners sinds 1998. Hij staat bekend als progressief, hij steunt de LHBT-gemeenschap, is solidair met minderheden.