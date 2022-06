Porsche verwoest bij aanrijding tegen boom in Heeze, twee gewonden

Tiener opgepakt voor doodschie­ten aan drillrap­groep gelieerde Akram el Idrissi (21)

De politie heeft maandag een 18-jarige jongen opgepakt op verdenking van het doodschieten van de 21-jarige Akram el Idrissi in Amsterdam. In de woning van de man is een vuurwapen gevonden, zo meldt de politie donderdag.

23 juni