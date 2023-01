Postcode Kanjer van 59 miljoen euro valt in Heemskerk

Catharina (21) heeft verblijfs­ver­gun­ning, een baan én eigen woning: ‘Eindelijk écht leven’

Ze werd geboren in Nederland, maar leefde bijna haar hele leven illegaal in ons land. En kon daardoor niet verder met haar leven. Tot nu. Catharina Araujo Andrade (21) kreeg eind dit jaar haar verblijfsvergunning, nadat deze eerder was afgewezen. ,,Ik heb eindelijk de bevestiging dat ik hier hoor.’’

31 december