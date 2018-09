Postcode Loterij 'door het stof' na ten onrechte tegenhouden koffertjesjager

De Kofferjacht is een spel waarbij ergens in het land een bekende goudkleurige Miljoenenjacht-koffer wordt verstopt. In een livestream op Facebook geeft de Postcode Loterij hints over de locatie. Degene die de koffer als eerste vindt en aanraakt, krijgt 1000 euro.



Verkeersbordenmonteur Dennis was gisterochtend nietsvermoedend aan het werk bij Assen, toen zijn vrouw hem een berichtje stuurde. Ze had de brug herkend waar de koffer van de dag stond. Dennis was toevallig vlakbij en wist niet hoe snel hij bij het glimmende ding moest komen.