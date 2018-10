Prachtig weer bezorgt binnenattracties ‘dramatisch jaar’

Dit jaar zo snel mogelijk vergeten. Dat is volgens ondernemers met een binnenattractie het beste medicijn tegen de tegenvallende bezoekersaantallen. Maandenlang was het zonnig, droog weer. Funest voor exploitanten van onder meer binnenspeeltuinen, subtropische zwemparadijzen en laserhallen. ,,2018 is dramatisch.”

Miniworld, de grootste overdekte miniatuurattractie van Nederland, luidde onlangs de noodklok. Door de mooie (na)zomer kelderde het aantal bezoekers en is de directie gedwongen te snijden in het personeelsbestand en het budget voor marketing. ,,We snijden niet meer in het vet, niet meer in het vlees, maar zijn nu botten aan het verwijderen”, aldus directeur Marc van Buren.

Meivakantie

Krijn van Dijk, eigenaar van indoorspeeltuin KidsZoo in Noordwijkerhout, beleeft ook geen best jaar. ,,Het begon al met de meivakantie; de zon begon te schijnen en is niet meer weggegaan. Het is al zeven maanden mooi weer, met als gevolg dat onze attractie veel minder bezoekers trok. Nu is het herfstvakantie en lekker druk, maar één week kan de afgelopen zomerperiode bij lange na niet compenseren.”

Het water staat KidsZoo niet zo hoog aan de lippen dat Van Dijk medewerkers moet ontslaan. ,,Nee, gelukkig niet. Bij ons is er altijd wel wat te doen, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud. Daarnaast werken we in de zomervakantie met oproepkrachten, voornamelijk scholieren. Zij vonden al snel een andere baantje aan de kust. En sommigen vonden het niet erg dat ze minder dagen moesten werken. Maar ik moet wel realistisch zijn: als 2019 een replica wordt van 2018, hebben we een uitdaging.”

Ramp

De exploitante van Lasersensation Apeldoorn vat dit jaar in één woord samen: ,,Dramatisch. Het valt vies tegen. Het komt gelukkig nauwelijks voor dat het zó lang prachtig buitenweer is. Als dit nog een een keer gebeurt, is dat een ramp voor ons en voor veel collega's met een binnenattractie. Dat overleef je niet. Je kunt je er ook moeilijk tegen wapenen, want het weer is niet te sturen. De afgelopen maanden was het flink bikkelen om de tent te laten draaien. Nu trekt het wel weer aan, maar deze zomer en nazomer ga ik niet snel vergeten.”

Recron, de brancheorganisatie van de recreatiesector, laat weten geen bedrijven te kennen die door het mooie weer zijn omgevallen. ,,Maar dat zegt ook niet alles. We weten dat ondernemers met een indoorattractie een pittige tijd achter de rug hebben. Aan de andere kant hebben veel van onze leden gelukkig een bedrijf met een combi van binnen- en buitenactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan een camping met een binnenspeeltuin of -zwembad. En die hoor je heus niet klagen na zo'n zomer”, aldus een woordvoerster.

Ook bij vakbond FNV zijn er geen signalen dat binnenattracties de deuren noodgedwongen hebben gesloten. ,,Nee, tot nu toe zijn we nog niet ingeschakeld om onze leden te ondersteunen vanwege reorganisaties bij bedrijven. Maar goed, het jaar is nog niet voorbij. Veel ondernemers hebben geen beste tijd achter de rug”, aldus Johan Bijlsma, sectorbestuurder van FNV Horecabond.

Marketing

Nicky Broos, eigenaar van onder meer skihallen in Brabant en Zeeland, vertelt dat juist marketing helpt je indoorbedrijf door een zware tijd te helpen. ,,Goede marketing is de aorta van een bedrijf. Probeer daar zo min mogelijk in te snijden. Ik heb acht mensen in dienst die zich hiermee bezighouden. Je moet bezoekers blijven lokken. Wij doen dat onder meer met extra activiteiten tijdens themadagen als Moederdag of Pasen. Dan weten ze je, ondanks het mooie buitenweer, toch te vinden.”

Broos geeft aan dat de skihallen juist tijdens de hitte redelijk goed werden bezocht. ,,Heel lang mooi weer is niet eens zo slecht voor ons. Dan hebben veel mensen het strand wel gezien en zijn ze toe aan wat anders. Bijvoorbeeld verkoeling. Nou, die kunnen wij prima bieden.”