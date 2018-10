Prachtig weer op komst: 'Het aantal warme dagen neemt alleen maar toe'

De nazomer trapt vandaag af met een zonovergoten dag en 20 à 22 graden. Morgen geeft de thermometer lokaal maar liefst 25 graden aan. ,,Als het in De Bilt warmer wordt dan 23,4 graden, is het de warmste 6 oktober ooit'', aldus Janssen. In de loop van morgenavond zet een kleine dip in: er is bewolking en de kans op regen neemt toe. De buien trekken zondagochtend weg, maar dankzij een aanvoer van koude lucht wordt het niet warmer dan 16 graden. ,,Maandag is een overgangsdag met 17 à 18 graden.'' De dagen daarna krijgen we te maken met warme lucht, aangevoerd vanuit het zuiden van Europa. Dat betekent droog weer met veel zon, weinig wind en temperaturen van zo'n 23 graden. ,,Lokaal flirt de thermometer zelfs met 25 graden.''

Normaal 15 graden

De hoge temperaturen zijn ongebruikelijk voor de tijd van het jaar; in de eerste week van oktober is het normaal gesproken gemiddeld 16 graden, een week later 15. Toch vindt Janssen de nazomer niet bijzonder. ,,We hebben in oktober vaker warme periodes. Maar het is natuurlijk wel een uitzonderlijk jaar.''



De meteoroloog wijst op het aantal officiële warme dagen, waarop de temperatuur boven de 20 graden kwam. Gemiddeld hebben we jaarlijks 85 warme dagen, dit jaar ging het tot nu toe al om 121 dagen, waarmee het record van 116 warme dagen uit 2003 is verbroken. ,,En dat aantal neemt dus alleen maar toe.''