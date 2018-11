Praten, praten, praten, en niet alleen op Facebook

Daags na de intocht van Sinterklaas in Zaanstad grasduinde ik door de websites van de kranten, om een beeld te krijgen van de intochten, de demonstraties en de algehele sfeer. Rellen in Eindhoven, gedoe in Groningen, een demonstratie in Zwolle die afgeblazen moest worden omdat de veiligheid van de antizwartepietbetogers niet gegarandeerd kon worden. Als toetje las ik nog even de duizenden -veelal zwaar racistische- reacties die NRC-journaliste Clarice Gargard op Facebook kreeg toen ze live beelden liet zien van de Kick Out Zwarte Piet-demonstratie in Amstelveen.



Wanhopig probeerde ik het beeld voor ogen te houden van ál die kinderen die zaterdag een prachtige dag hadden gehad, maar ja, dan scrolde ik langs de comments bij Clarice en zag ik dat Lesley Smit alle demonstranten een hersentumor wenste, en dan zong ik nog maar eens heel hard ‘Sinterklaas kapoentje’ om al die haat uit mijn hoofd te krijgen.