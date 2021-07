Pride-pelgrims aangekomen in Amsterdam: ‘Voor God is niemand onheilig’

Een groep gelovige lhbti’ers heeft zaterdagmiddag bij de Westerkerk in Amsterdam een pelgrimstocht afgesloten die ze ruim 24 uur eerder waren begonnen in de Janskerk in Utrecht. Met hun 45 kilometer lange tocht vierden ze het 25-jarig bestaan van Amsterdam Pride en vroegen ze om meer begrip voor lhbti’ers.

Volgens de coördinator van de tocht, de Amsterdamse predikant Wielie Elhorst, liepen ongeveer dertig pelgrims mee, van wie tien het volledige traject. Tussen Amsterdam en Utrecht stopten de pelgrims bij negen kerken, waar lokale gelovigen een eindje meeliepen. ,,In totaal waren we met een man of zestig”, aldus Elhorst. Onderweg kregen ze volgens hem ook veel steunbetuigingen van buschauffeurs en mensen die in hun tuin zaten. ,,Ze wisten waarmee we bezig waren.”

In de kerken vierden ze een gebedsdienst met als thema Take Pride in Us, het motto van Pride 2021. ,,Daarin stond Handelingen 10 centraal, waarin Petrus zegt dat voor God niemand onheilig of onrein is”, vertelde Elhorst. Ook werd stilgestaan bij de recente mishandeling van de 14-jarige Frédérique in Amstelveen. Het meisje wilde geen antwoord geven op de vraag welk geslacht ze heeft en werd vervolgens mishandeld.

In de kerken kregen de pelgrims ook gebeden mee, die ze na aankomst in Amsterdam in een grote envelop hebben achtergelaten bij het Homomonument. Daar werd samen met de predikant van de Westerkerk een afsluitende dienst gehouden. ,,We waren iets te laat en daardoor konden we niet in de Westerkerk. Daar was net een orgelconcert begonnen”, aldus Elhorst.

Zero Flags Project

Het Zero Flags Project vraagt aandacht voor het feit dat homoseksualiteit nog in 71 landen verboden is. De vlaggen van deze landen hangen aankomende week met een rouwwimpel in Amsterdam.



In elf van deze landen staat de doodstraf op homoseksualiteit, in twee landen is die doodstraf recentelijk uitgevoerd. Met het initiatief wil het Zero Flags Project blijven aftellen totdat er geen vlaggen meer over zijn. Op 7 augustus worden deze vlaggen gedragen tijdens de jaarlijkse Pride Walk.

Volledig scherm Het Zero Flags Project op het Rokin. Vanwege de coronamaatregelen vindt het 25-jarige jubileum van het grote lhbti-evenement in aangepaste vorm plaats. © ANP

