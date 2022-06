Pride-tentoonstelling Almere beklad: ‘Toont de noodzaak van de expositie’

Een van de bekladde foto’s is onderdeel van een serie over transgender personen, die de lichamelijke transitie laat zien van een meisje naar een jongen. Daarbij is ook een deel van een penis te zien. ,,Ja, het is een expliciete foto”, zegt Hein-Jan Keijzer, directeur van de Stichting Pride Photo Award. ,,Maar het is geen pornografie. De jongen op de foto wilde graag laten zien hoe hij nu is.” De andere bekladde foto toont naakte lichamen van mensen met een beperking en is bedoeld om te laten zien hoe zij seks beleven.

Keijzer vindt het ‘heel vervelend dat dit is gebeurd’. ,,Maar het toont ook de noodzaak van de expositie. Er worden dingen geagendeerd die kennelijk in de samenleving heel gevoelig liggen. Laat dit een eyeopener zijn om het gesprek aan te gaan over seksuele en genderdiversiteit. Dat zal leiden tot acceptatie.”

Een van de panelen toont de seksuele beleving van mensen met een beperking.

Seksuele diversiteit

De tentoonstelling is te zien voor het WTC-gebouw op het Busplein in Almere. Ze bestaat uit twintig grote panelen met daarop foto’s van lhbti+-personen en is bedoeld om mensen na te laten denken over seksuele diversiteit. ,,Het doel van Pride Photo is om verhalen te vertellen over de lhbti+-gemeenschap, om zo urgente thema’s onder de aandacht te brengen.”

Begin mei werd al een tentoonstelling van Pride Photo in Vlissingen beklad. Dat ging toen onder meer om een foto van twee zoenende mannen. Na opnieuw een bekladding zegt Keijzer nu: ,,We gaan nadenken over wat we met de foto’s willen en of we iets zouden willen aanpassen.” De tentoonstelling is tot eind december te zien in verschillende plaatsen in Nederland.

