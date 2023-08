Prikcampagne corona op 2 oktober van start: 70-plussers krijgen uitnodiging met afspraak

,,Naast prikkers, artsen en verpleegkundigen zijn er ook veel extra mensen nodig voor de administratie en coördinatie”, zegt een woordvoerder van GGD Gelderland-Zuid. Maar dat is waarschijnlijk geen probleem. ,,Met alle op- en afschalingen de afgelopen jaren zijn we voorbereid.”

Wel worden er nog volop mensen geworven. Zo wordt er bijvoorbeeld voor de GGD Gelderland-Midden nog een planner gezocht, die al op 11 september moet beginnen. Volgens het RIVM worden de brieven over de najaarsprik rond half september verstuurd.

Uitnodiging griepprik

De groepen die in aanmerking komen voor een coronaprik in het najaar zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mensen van 60 jaar en ouder, volwassenen en kinderen die meer risico op een besmetting lopen door bijvoorbeeld een afweerstoornis) en volwassenen uit medische risicogroepen die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik.

Daarbij wordt er bij het sturen van de uitnodiging onderscheid gemaakt tussen 70-plussers en 60-plussers. De 70-plussers krijgen een uitnodiging voor de najaarsprik met een concrete datum, tijd en locatie. De 60-plussers moeten zelf een afspraak maken. Dat gaat via de landelijke afsprakensite, waar ook de precieze data en tijdstippen op de locaties te zien zijn.

Sporthallen en wijkcentra

De GGD’s gaan net als bij eerdere prikrondes tegen het coronavirus gebruikmaken van onder meer sporthallen en zalen in wijkcentra. Mensen die niet zelf naar een priklocatie kunnen komen, kunnen zichzelf bij de start van de vaccinatiecampagne aanmelden voor een thuisvaccinatie via een landelijk telefoonnummer, meldt de GGD. Hierna neemt de regionale GGD contact op om een afspraak in te plannen voor een thuisvaccinatie.

Ook zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten krijgen de mogelijkheid een coronaprik te halen. Verder krijgen zwangere vrouwen de vaccinatie het jaar door in de 22ste week van hun zwangerschap de vaccinatie aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad is een coronaprik voor de hele bevolking niet nodig omdat mensen jonger dan 60 al voldoende beschermd zijn door vaccinaties en eerder doorgemaakte besmettingen en omdat de kans dat ze ernstig ziek worden relatief klein is. Maar wie bijvoorbeeld niet onder de prikdoelgroep valt maar een kwetsbaar gezinslid heeft, kan de vaccinatie toch krijgen.

In vier landen is een nog weer nieuwere variant opgedoken, onbekend is natuurlijk of het vaccin daar ook goed werkzaam tegen blijft Bert Mulder, Arts-microbioloog CWZ

De huisartsen hebben geen rol bij de nieuwe coronavaccinaties. Dat vaccin moet zeer koud bewaard worden en mensen moeten tot 15 minuten na vaccinatie worden geobserveerd, wat voor huisartsen wat lastig te organiseren is. Volgens arts-microbioloog Bert Mulder van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen was het echter beter geweest om de organisatie van de coronavaccinatie en de griepprik te combineren en beide door bijvoorbeeld huisarts of - zoals in Duitsland en Frankrijk - de apothekers te laten zetten. ,,Omdat het in diezelfde risicogroep het animo waarschijnlijk vergroot.”

Het is volgens hem ook nog afwachten hoe goed het vaccin zal werken. Het idee is om te vaccineren met een vaccin dat is aangepast aan coronavariant die nu dominant is. ,,Maar we zien nu een toename door Eris (een recente coronavariant, ERR) en in vier landen is een nog weer nieuwere variant opgedoken”, zegt Mulder. ,,Onbekend is natuurlijk of het vaccin daar ook goed werkzaam tegen blijft.”