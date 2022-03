Prima ballerina Olga Smirnova laat Rusland achter en vlucht naar Nederland

Prima ballerina Olga Smirnova heeft het befaamde Bolshoi Theater achter zich gelaten en is gevlucht naar Nederland. De ballerina die in opspraak kwam vanwege haar kritiek op de Russische invasie is veilig ondergebracht in Amsterdam, bevestig het Nationale Ballet.

Smirnova gaat per direct aan de slag, aldus een woordvoerder woensdag. De ballerina sprak zich onlangs uit tegen de Russische invasie in Oekraïne. ,,Dat maakt werken voor haar in Rusland onhoudbaar”, aldus een woordvoerder van het Nationale Ballet. Maandag is ze in Nederland aangekomen, woensdag is ze aan het gezelschap voorgesteld.

De danseres, die een Oekraïense grootvader heeft, zei eerder op platform Telegram ‘met heel haar hart tegen deze oorlog’ te zijn. Ze had verwacht dat ‘ontwikkelde samenlevingen hun politieke problemen kunnen oplossen middels vreedzame onderhandelingen’ en had nooit kunnen denken dat ze zich voor Rusland zou schamen. Ze deed die uitlatingen toen ze nog in Rusland was, aldus de woordvoerder.

Smirnova kiest volgens een woordvoerder voor Nederland omdat een samenwerking met Het Nationale Ballet 'al lang op haar verlanglijst staat'. © REUTERS

Directeur Ted Brandsen van Het Nationale Ballet noemt Smirnova ‘een exceptionele danseres’. ,,De achtergrond van de komst van Olga Smirnova is natuurlijk triest. Als gezelschap zijn we aan de andere kant bijzonder verheugd dat zo’n inspirerende danser zich bij ons aansluit.” Smirnova kiest volgens een woordvoerder voor Nederland omdat een samenwerking met Het Nationale Ballet ‘al lang op haar verlanglijst staat’.

Haar eerste rol danst Olga Smirnova in Raymonda die 3 april in première gaat in het gebouw van Nationale Opera & Ballet in Amsterdam.