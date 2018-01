Prins Bernhard over huizengate: Ik ga er nooit op in

Prins Bernhard van Oranje wil 'nooit' meer ingaan op de panden die hij in Amsterdam in bezit heeft. Dat benadrukte hij vandaag bij een perspresentatie van stichting Lymph&Co in het Olympisch Stadion.

Al in de aankondiging voor de perspresentatie van de stichting voor onderzoek naar lymfeklierkanker stond dat er geen vragen gesteld konden worden over het vastgoed van de prins. Na enig aandringen ging Bernhard zelfs nog iets verder en liet hij weten er helemaal 'nooit' meer iets over kwijt te willen.

,,Daar ga ik vandaag niet op in’’, verklaarde de prins na een vraag van deze site over de panden die hij bezit. Er komt volgens hem ook geen moment waarop hij dat wel wil doen. ,,Nee, er worden heel veel dingen geschreven die in mijn ogen niet kloppen, dus dan kies ik ervoor om helemaal nergens op in te gaan.’’

Panden

Ook al vrezen honderden huurders in Amsterdam dat ze straks op straat staan, omdat hij panden aan te grote groepen verhuurd en tegen de regels in sleutelgeld zou hebben gevraagd, Bernhard zwijgt. En ook al vroeg de Amsterdamse gemeenteraad – waar 349 van de panden staan waarvan hij mede-eigenaar is – hem om uitleg, Bernhard houdt zijn mond.

,,Nee, sorry, ik ga er niet op in,’’ zei de prins nogmaals. Een woordvoerder wilde geen verdere vragen meer over de kwestie. ,,Heb je nog vragen over Lymph&Co?’’ Nee? ,,Nou, dan gaan we weer’’.