‘Prins Poen’ staat aan het roer: gratis! een dikke vinger naar de hele cultuursector

Sinds een tijdje heb ik ook een complottheorie. Die luidt: we worden heimelijk geregeerd door prins Bernhard jr. Hij mag dan geen kandidaat zijn voor troonopvolging, op de troon zit hij al lang. Amsterdam is grotendeels in zijn bezit, gunstige belastingconstructies lijken alleen voor hem op te gaan, en van de centen, gemolken uit woningnood, kocht hij, naast nog meer panden, een van de duurste villa’s op Ibiza. Een vermogen gebouwd op koninklijke privileges, een levensweg geplaveid met goud, dankzij de deuren die openzwaaiden als hij eens een start-upje deed. Het heeft hem natuurlijk niet alleen maar meegezeten. Hij is ziek geweest en kwam daar sterker uit, hij schijnt te lijden onder de prinsenstatus, maar al die frustratie kan hij eruit gieren met zijn favoriete hobby: heel hard rondjes rijden in een racewagen.