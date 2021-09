Prinsjesdag ook dit jaar sober, maar gelukkig hebben we de hoedjes nog!

Dat betekent dat veel maatregelen van vorig jaar ook nu weer van kracht zijn. Zo vinden de ceremonie en de troonrede niet in de Ridderzaal plaats, maar in de Grote of Sint Jacobskerk in Den Haag. In de Ridderzaal kan de 1,5 metermaatregel namelijk niet in acht worden genomen gezien het aantal genodigden. Aan het begin van de zomer werd nog getwijfeld of Prinsjesdag niet toch nog in de Ridderzaal zou kunnen plaatsvinden, maar helaas liepen de coronacijfers weer op.