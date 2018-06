Privacywaakhond: zonder toestemming mag reclamezuil niet filmen

Achttien jaar cel voor moordpo­ging op klaarlich­te dag op zus en haar vriend

12:47 Een 27-jarige man uit Lelystad is tot achttien jaar celstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar heeft geprobeerd zijn zus en haar vriend te vermoorden. De rechtbank verwijt het de man dat het een zeer gewelddadig incident op klaarlichte dag was, vlakbij het centraal station in Lelystad.