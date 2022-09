Privéchauffeur, personal shopper en naar duur restaurant: Valerie leeft één dag als miljonair

Toch weer buitensla­pers bij Ter Apel, tentjes uitgedeeld

Ondanks een eerder afgekondigd verbod op buiten slapen hebben asielzoekers in de nacht van dinsdag op woensdag de nacht buiten doorgebracht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat bevestigen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Of er ook echt geen opvangplek voor hen was, is het COA aan het uitzoeken.

