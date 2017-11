Problemen in China: dit jaar minder vuurwerk te koop in Nederland

Vuurwerkliefhebbers moeten dit jaar extra alert zijn. De totale hoeveelheid vuurwerk die dit jaar in Nederland te koop is, zal dit jaar tien procent lager liggen dan normaal. De vuurwerkproductie in China lag dit jaar meerdere malen stil vanwege overstromingen, hitte en ongelukken.

,,Als je als consument specifieke wensen hebt, zul je er dit jaar eerder bij moeten zijn'', zegt Leo Groeneveld, voorzitter van vuurwerkbranchevereniging Pyrotechniek Nederland. ,,Bepaalde stukken vuurwerk zullen eerder uitverkocht zijn. Dat zal per verkoper verschillen, bij de een zullen bepaalde vuurwerkpijlensetjes eerder op zijn, bij de ander de knetterfonteintjes. Er is gewoon wat minder.''

50 containers minder

Nederland importeert al het consumentenvuurwerk uit China. Normaal gesproken gaat het om 500 containers, oftewel 500.000 dozen vuurwerk. ,,We missen dit jaar gewoon 50 containers'', zegt Groeneveld. Het probleem speelt ook in Duitsland. ,,In Duitsland heb je twee hele grote importeurs. Eén van die twee mist al 200 containers. Er zal ook in Duitsland dit jaar minder consumentenvuurwerk te koop zijn.''

De oorzaak ligt bij productieproblemen in China, weet Groeneveld. In de steden Liuyang en Liling, waar het meeste vuurwerk wordt gemaakt, ligt de productie elk jaar om veiligheidsredenen enkele weken stil vanwege de hitte. Dit jaar heeft die periode met zes weken langer stil gelegen dan normaal. Daarnaast liep de productie door overstromingen in de provincie Hunan, waar Liuyang ligt, nóg meer vertraging op.

Teleurgesteld