Proces vervolgd: Hoe gevaarlijk is Peter R. de Vries voor Willem Holleeder?

Mag Peter R. de Vries de rechtbank wel in?



Op dag één van het proces moest de misdaadverslaggever op last van voorzittend rechter Frank Wieland het pand verlaten. Omdat hij later zou worden opgeroepen als getuige, wilde de rechtbank niet dat De Vries’ getuigenis kon worden beïnvloed door wat op het proces wordt gezegd. Het was een ietwat wereldvreemde beslissing in het licht van de mediastortvloed rond het proces-Holleeder. Vrijwel elk in de rechtszaal uitgesproken woord is live te volgen op Twitter. De Vries moet deze maandag en donderdag als getuige verschijnen.

Waarom moet Peter R. de Vries getuigen?

De iconische misdaadverslaggever is om meerdere redenen interessant voor de strafzaak tegen Holleeder, die wordt verdacht van betrokkenheid bij vijf liquidaties. De Vries kent Holleeder en zijn zussen immers al sinds de Heinekenontvoering in 1983, die hij voor de Telegraaf van heel dichtbij volgde. De Vries reisde de ontvoerders achterna en raakte uiteindelijk bevriend met Cor van Hout, die weer een relatie had met Sonja Holleeder. Het was vanwege die jarenlange vriendschap dat Astrid en Sonja Holleeder in 2012 advies inwonnen bij De Vries, toen ze het besluit hadden genomen zich tegen hun broer te keren. De Vries adviseerde de zussen onder meer om heimelijk geluidsopnames te maken als bewijs.

Zijn Peter R. de Vries en Willem Holleeder vrienden?

Niet bepaald. De Vries had altijd meer met Cor van Hout. Na de liquidatie van Van Hout in 2003 plaatste De Vries een rouwadvertentie met de tekst: ‘De meest bijzondere man die ik in mijn leven heb ontmoet, is dood.’ Ondanks de geruchten dat Willem Holleeder achter de moord op zijn voormalige bloedgabber zat, hield De Vries de jaren daarna contact met hem. Bijvoorbeeld om te overleggen over de filmrechten van zijn bestsellerboek ‘De ontvoering van Alfred Heineken’. Toen Holleeder in januari 2012 vrijkwam na zijn veroordeling in de afperszaak Kolbak was het De Vries die de eerste foto van ‘De Neus’ mocht maken. Een foto die volgens Holleeder 10.000 euro opleverde, maar waar hij naar eigen zeggen ‘slechts’ 3.000 euro voor kreeg.

Waarom bedreigde Holleeder De Vries?

Holleeder belde in 2013 onaangekondigd aan bij het huis van De Vries. Volgens De Vries ging Holleeder door het lint en bedreigde hij hem met de dood. Reden van de ophef: Holleeder wilde uit het script worden geschrapt van een Hollywoodfilm over de Heinekenontvoering die in de maak was. De bedreiging kwam Holleeder duur te staan. Volgens de rechtbank had hij voorwaarden geschonden voor zijn vervroegde vrijlating, waardoor hij opnieuw de cel in moest. Volgens Holleeder stelde het bezoekje aan De Vries niet zo veel voor. Afgelopen februari zei hij: ,,Ik ken hem al meer dan 30 jaar, dan mag ik toch wel ruzie maken? Hij probeert me 3 jaar aan mijn kont te smeren.”

Wat kan De Vries verklaren in Holleeders huidige strafzaak?