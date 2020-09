‘Procureur-generaal Hoge Raad moet onderzoek doen naar volgen van advocaten’

Het volgen van twee advocaten in de klopjacht op topcrimineel Ridouan Taghi is zo’n principiële kwestie dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad een onderzoek moet instellen. Die oproep doet de Vereniging van Cassatie Advocaten in Strafzaken.

Voorzitter Jacqueline Kuijper van de VCAS vraagt de procureur-generaal bij de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege, om uit te zoeken of het Openbaar Ministerie met een dergelijke observatie wel volgens de wet handelt. Zo’n onderzoek zou bovendien moeten uitwijzen of deze opsporingsmethode vaker is ingezet.

Advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef vlogen in juni vorig jaar naar Dubai om cliënten te bezoeken. Nadat de politie een tip ontving dat Meijering en Van Kleef ook de toen voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi zouden ontmoeten, besloot het Openbaar Ministerie tot een schaduwoperatie waarbij de advocaten tot in Dubai zijn geobserveerd. Dat onthulde deze nieuwssite eerder. De advocaten bleken Taghi daar niet te hebben ontmoet, waardoor de operatie uiteindelijk zinloos bleek.

‘Over schouder kijken’

Tot woede van veel advocaten heeft het Openbaar Ministerie de observaties buiten het strafdossier Marengo gelaten. Het Marengo-onderzoek draait om liquidaties in de onderwereld. Het proces kent 17 verdachten en draait om 6 moorden en verschillende pogingen daartoe. Ridouan Taghi wordt gezien als hoofdopdrachtgever.

Waar het Openbaar Ministerie eerder zei dat het volgen van advocaten is toegestaan, is de VCAS een andere mening toegedaan. Volgens Kuijper gaat het om een inbreuk op het verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht van een advocaat. ,,Als dit wordt toegestaan, moet iedere advocaat die een cliënt bezoekt voortdurend over zijn schouder kijken.”

Ongebruikelijk

Volgens Kuijper is de oproep aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad ongebruikelijk. ,,Maar deze zaak is dusdanig principieel van aard dat een onderzoek gerechtvaardigd is.” Of de oproep kans van slagen heeft, is lastig te zeggen. Dat de Marengo-zaak onder de rechter is, kan een belemmering zijn, maar dat hoeft niet. De VCAS pleit voor een breder onderzoek dan Marengo alleen.

Ook advocaten in het Marengo-proces, dat morgen wordt hervat, hebben gevraagd om een gerechtelijk onderzoek naar de observaties door de politie. Nico Meijering noemde dat zelfs een voorwaarde om de verdediging van zijn cliënt te kunnen blijven voeren. Naast de observaties willen de advocaten duidelijkheid over een proces-verbaal waarin zij worden beticht van het lekken van informatie uit een eerder proces.

Het Openbaar Ministerie geeft morgen haar visie op alle onderzoeksvragen van de verdediging.