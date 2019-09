Proef blijkt succes: krijgen we de eikenprocessierups er dan toch onder?

Kenners steken de vlag uit voor hippe zomerbaard Wil­lem-Alexan­der

31 augustus Trendwatchers en fashionkenners reageren vol lof op de in hun ogen ‘vakkundig gegroomde’ baard waarmee koning Willem-Alexander (52) vandaag verscheen tijdens de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland. Het is de eerste keer dat de vorst met prominente kinbeharing verschijnt tijdens een openbare gelegenheid. Doorgaans schuift hij het scheermes alleen tijdens vakanties terzijde. ,,Laten we hopen dat deze hippe zomerbaard een blijvertje is.”