Proppen in Arriva-treinen bij Nijmegen, reizigers stomverbaasd: hoe kan dit?

Reactie onderzoek dood Brabantse informant: ‘Problemen politie groot genoeg voor parlemen­tair onderzoek’

18 januari Bij de Landelijke Eenheid van de politie spelen zulke ernstige problemen dat een parlementair onderzoek gerechtvaardigd is. Dat zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam in reactie op het nieuws van deze site over informant Freddy Janssen. Ook politiebonden NPB en ACP spreken van een ‘crisis in de intelligence’.