ProRail: de beste overweg is géén overweg

Dood vier kinderen bij treinonge­luk met bakfiets kinderop­vang schokt Oss

12:41 Bij een ongeval op een bewaakte spoorwegovergang in Oss, waarbij een bakfiets van een kinderdagverblijf is betrokken, zijn vanochtend vier kinderen om het leven gekomen en twee zwaargewonden gevallen. De verslagenheid in Oss is groot.