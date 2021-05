ProRail: ‘Nieuwe woningen? Dat kan alleen met meer stations en meer spoor’

Terreurver­dach­te: ‘Naar Irak gegaan om bommen maken te leren, achteraf niet handig’

19 mei De twee Zoetermeerse mannen die ervan worden verdacht in 2019 terreuraanslagen in Nederland te hebben voorbereid, deden vandaag in de rechtbank Rotterdam hun best de rechter ervan te overtuigen dat justitie het allemaal verkeerd ziet: ,,Ik spreek niet eens Arabisch.” Toch reisde een van de twee naar Irak om bommen maken te leren.