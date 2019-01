ProRail onderzoekt ‘gepruts’ met grond dat 33 miljoen kostte

ProRail onderzoekt hoe het zo heeft kunnen misgaan met de aankoop van gronden langs het spoor. Topman Pier Eringa spreekt van een ‘heel pijnlijk dossier’. ,,Achteraf is dit natuurlijk gepruts geweest. En we moeten nu heel goed onderzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren, zodat het nooit meer gebeurt.’’

Deze krant onthulde onlangs hoe ProRail 33 miljoen euro kwijtraakte aan twee vastgoedhandelaren. Die namen in 2010 en 2014 gratis duizenden percelen spoorgrond over van de NS. Ze kregen er van de NS zelfs miljoenen euro’s bij. ProRail, dat de gronden ook aangeboden had gekregen, besefte pas later dat het de gronden nodig had. De vastgoedondernemers vroegen daarop de hoofdprijs.

Een pijnlijke misser, erkende ProRail-topman Pier Eringa woensdag op Radio 1. ,,Dat we de gronden destijds niet hebben gekocht, was mede omdat er een negatief advies van het ministerie lag. Maar was ProRail wel offensief genoeg, en had ProRail wel genoeg toekomstvisie om te zeggen: we hebben die grond straks nodig omdat het spoor gaat uitbreiden? Om tunneltjes te bouwen en hekken neer te zetten? Was die visie er niet bij ProRail?’’, vraagt de ProRail-topman zich af.

Quote De directies van NS en ProRail waren niet elkaars beste vrienden Pier Eringa, President-directeur van ProRail

Eringa denkt dat ook de slechte relatie tussen de twee spoorbedrijven een rol speelde bij de blunders. ,,De directies van NS en ProRail waren toen niet elkaars beste vrienden. Maar het ministerie had ook kunnen zeggen: wij gaan hier nu de regisseur zijn, we gaan hier geen staatsgrond aan particulieren geven. En dat is niet gebeurd. Of dit zaakje stinkt? Nou… Die geur ruik ik niet hier, nu.’’