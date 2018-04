ProRail pakt nog dit jaar 25 onbewaakte overwegen aan

Het overgrote deel van de onbewaakte overwegen ligt in het noordoosten van Nederland, op baanvakken waar voorheen minder frequent treinen reden en op wegen waar minder verkeer was. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Treinen rijden vaker en op hoge snelheid en zijn stiller geworden. Ook op de weg is het drukker dan vroeger. Bovendien zijn steeds meer verkeersdeelnemers onbekend met het fenomeen omdat er nog maar zo weinig zijn.



Afgelopen woensdagavond overleed een automobilist na een botsing met een trein bij een onbewaakte overgang in het Gelderse Aalten. In 2016 vielen er maar liefst 18 gewonden toen een melkwagen in botsing kwam met een trein in het Groningse Winsum. Het kabinet liet vorig jaar al weten extra geld uit te trekken voor het alsnog bewaakt maken van onbewaakte overgangen.