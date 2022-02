ProRail wil geplaagde verkeersleiders weer pauzes en vakantie gaan geven

De verkeersleiding van ProRail, die het 3200 kilometer lange Nederlandse spoor monitort, is al enkele jaren chronisch onderbezet. Dat leidt sinds 2020 regelmatig tot uitvallende treinen, zoals bijvoorbeeld zondag 6 februari nog het geval was. Op de routes Amsterdam-Eindhoven en Den Haag-Amersfoort reden toen minder treinen.



Eind vorig jaar bleken de problemen nog hardnekkiger dan gedacht: verkeersleiders moeten het vaak zonder pauze stellen en kunnen moeilijk vakantie- of snipperdagen opnemen. Alleen met veel moeite komen de roosters vol. Op de belangrijke post in Utrecht was er bovendien sprake van een verziekte werksfeer, onthulde deze krant. Op korte termijn zijn er zeker zestig verkeersleiders nodig.



Hoewel ProRail inmiddels een serie maatregelen trof - de opleiding tot verkeersleider is onder andere verkort en de wervingsbudgetten zijn flink verhoogd - biedt dat pas later soelaas. Tot zeker de zomer van 2023 kunnen treinen uitvallen, waarschuwt de Boston Consulting Group (BCG) in een recent rapport. De consultant adviseert het werk op de twaalf verkeersposten efficiënter in te richten. Dit verlicht de druk op werknemers.

Werkplekken samenvoegen

De directie van ProRail, die BCG de verkeersleiding liet doorlichten, neemt deze aanbeveling nu over. De spoorbeheerder verzoekt alle twaalf verkeersposten om een plan te maken. Centraal staat het samenvoegen van werkplekken, iedere verkeersleider houdt dan toezicht op meer kilometers spoor.

Zo zijn er minder verkeersleiders nodig en kan het personeel weer normaal pauze en vakantie krijgen of een opleiding volgen. Gekeken wordt verder of het werk tussen de verkeersposten goed verdeeld is.

De belangrijke verkeersposten in Utrecht en Amsterdam gaan als eerste aan de slag. Het personeelstekort is hier het meest nijpend. ProRail nodigt verkeersleiders nadrukkelijk uit om mee te denken en doen met de plannen. Die moeten door management en medewerkers gezamenlijk worden gemaakt.

Door rijp op de bovenleiding kwam een sprinter op het traject Baarn-Amersfoort afgelopen 21 december stil te staan. Acht passagiers werden geëvacueerd. Het zijn deze calamiteiten waarbij de treinverkeersleiders van ProRail meteen in actie moeten schieten.

Geen houdbare situatie

De spoorbeheerder beklemtoont dat efficiënter werken niet ten koste van de veiligheid mag gaan. Het is ook geen bezuinigingsoperatie.

Het personeel is donderdagmiddag ingelicht over de plannen. ,,Het personeelstekort zet druk op onze organisatie”, schrijft de directie aan het personeel. ,,Daarmee hebben we geen houdbare situatie voor nu en is er geen basis om gezamenlijk te bouwen aan een duurzame toekomst voor onszelf en voor onze klanten.”

De spoorbeheerder waarschuwt dat de maatregelen pas vanaf komende zomer soelaas kunnen bieden. Voor de komende tijd houdt ProRail rekening met extra treinuitval. ,,Veel uitval als gevolg van corona in combinatie met vakanties en het personeelstekort zorgt ervoor dat we met spanning naar de komende weken kijken.” Het ziekteverzuim is inmiddels verdubbeld, al is er sinds kort weer een afname. ,,We doen er alles aan de treinen zoveel mogelijk te laten rijden, maar kunnen uitval niet uitsluiten.”

