Prostituees strijken neer in hotels, nu kamers goedkoper zijn geworden

Moderna-vac­cin: iets meer bijwerkin­gen, veel makkelij­ker uit te delen

6 januari Het coronavaccin van Moderna is woensdag goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Dat betekent dat het vaccin nu ook in Nederland de markt op kan. Wat weten we eigenlijk over het vaccin van Moderna, een farmaceut die tot voor kort volledig onbekend was bij het grote publiek?