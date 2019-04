‘Prostitutiebezoek moet strafbaar worden’

Helm, haarnetje en spray vaste uitrusting voor Amsterdam­se scooterver­huur­ders

8 april Haarnetjes en speciale spray om de bacteriën te doden. Ze behoren vanaf vandaag, naast uiteraard de helm, tot de standaarduitrusting van scooterverhuurbedrijven in Amsterdam. Met dank aan de helmplicht voor snorfietsers die in de hoofdstad is ingegaan. De bedrijven hebben flink moeten investeren, maar balen nog veel meer van het feit dat de langzame scooters de rijbaan op moeten. ,,Daar snappen we geen donder van.’’