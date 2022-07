Protestacties langs en op snelwegen: tijdelijke blokkade in Drenthe, hooi in brand bij Veenendaal

Moslims vieren eerste Offerfeest na de pandemie

Het Offerfeest, of Eid al-Adha, begint vandaag. Het is het eerste Offerfeest na de pandemie. Waar mensen vorig jaar vanwege de coronaregels nog afstand moesten houden in de moskee en na het gebed zo snel mogelijk weer naar huis gingen, kan iedereen elkaar nu weer uitgebreider feliciteren, aldus voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) Muhsin Köktas.

9:51