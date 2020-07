Protesterende boeren opnieuw de wegen op in verschillende delen van Nederland

UpdateIn verschillende delen van Nederland zijn boeren voor de vierde avond op rij op pad gegaan om te protesteren. Ze blokkeren de A32/A7 bij Heerenveen in beide richtingen en het distributiecentrum van Coop in Gieten. Ook zijn enkele tientallen tractoren het centrum van Groningen binnengereden en voeren zo'n tweehonderd boeren in Gelderland actie bij het distributiecentrum van Aldi in Groenlo. Bij Eindhoven worden de toegangswegen naar Eindhoven Airport geblokkeerd.

In het Gelderse Groenlo staan de boeren met hun tractoren en andere landbouwvoertuigen bij het distributiecentrum van Aldi. Dat meldt de politie.

In Drenthe wordt actie gevoerd bij het distributiecentrum van Coop in Gieten. Vele boeren vertrokken aan het begin van de avond onder meer uit Hoogezand, Winschoten, Niezijl, maar ook Sleen en andere plaatsen in Drenthe. Een groot deel van hen verzamelde zich bij een boerderij in Tweede Exloermond en vertrok toen in een lange stoet naar het distributiecentrum. Een andere groep reed naar het centrum van Groningen en posteerde zich voor het station.

Het was al duidelijk dat een aantal boeren ook vanavond weer de weg op wilde om, in hun eigen woorden ‘Friesland af te sluiten’ en eventueel ‘Heerenveen plat te leggen’. Het was afwachten of aan die oproep gehoor wordt gegeven, meldde Dagblad van het Noorden eerder op de dag.

Waarom de boeren bij het vliegveld in Eindhoven protesteren, is niet bekend. In een geheime groepsapp in de communicatie app Telegram werd de actie eerder vanavond al aangekondigd. Hierin schreef iemand: ‘Eindhoven verwacht nog enkele vliegtuigen, dus er kunnen vanavond een paar niet naar huis’. Er landen vanavond nog vluchten uit onder andere Lissabon, Zakynthos, Rhodos en Barcelona.

Protest

De boeren kwamen donderdagavond voor het eerst in actie, toen er in de Tweede Kamer werd gedebatteerd over het aanpassen van veevoer om stikstof te verminderen. Sindsdien zijn ze elke dag met de trekkers op pad. Hun acties richten zich vooral op snelwegen en distributiecentra. De boeren protesteren bij distributiecentra tegen de lage prijzen van de supermarkten, waardoor ze zich uitgeknepen voelen.

Hun andere acties zijn gericht tegen het voorstel minder eiwit in veevoer te doen, omdat juist het eiwit extra stikstof in de mest veroorzaakt. Volgens de boeren komt daardoor de gezondheid van hun dieren in gevaar.

Eerder vandaag blokkeerden ongeveer dertig boeren de toegang van een distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam.

Friese boeren hebben zich vanavond opnieuw verzamelend bij ijsstadion Thialf in Heerenveen voor een protestactie. Het is de vierde avond op rij dat er in Noord-Nederland door boeren wordt geprotesteerd.

Afgelopen donderdag trokken boeren in Groningen, Friesland en Drenthe eropuit om hun ongenoegen te uiten over de nieuwste beleidsregels van minister Schouten. Dat werd vrijdag in Groningen en Drenthe voortgezet met onder andere een toertocht van landbouwvoertuigen door de provincie Groningen.

Afgelopen zaterdag, gisteren, trokken tientallen boeren uit Groningen en Friesland er in en om Heerenveen op uit. Hierbij werd er onder andere een langzaamaan-actie gehouden over de A32 en de A7 en werd het distributiecentrum van de Lidl geblokkeerd. Aan het einde veranderde de avond in een groot kat en muisspel tussen de boeren en de politie.

Volledig scherm Een groep Noord-Hollandse boeren blokkeerde eerder op zondag met 30 tot 35 landbouwvoertuigen de toegangspoort van het distributiecentrum van Albert Heijn. © ANP