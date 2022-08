Protestgroep voor hotel in Albergen waar asielzoekers komen groeit, vuurwerk afgestoken

Met het besluit in Albergen passeert het kabinet voor het eerst een gemeente die weigert de bestemming van een gebouw aan te passen om asielzoekers in op te vangen. Omdat er geen akkoord is, passeert het kabinet de gemeente door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming te geven om in het hotel asielzoekers op te vangen. In het hotel kunnen nu tachtig gasten terecht. In potentie kunnen er driehonderd vluchtelingen worden opgevangen. Het COA heeft het hotel al gekocht en is vanaf 1 september eigenaar.