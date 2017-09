Publicist Wim Dankbaar sleept Peter R. de Vries voor rechter

Publicist Wim Dankbaar sleept misdaadjournalist Peter R. de Vries en televisieproductiebedrijf FremantleMedia ( RTL Boulevard ) voor de rechter wegens smaad en laster. Volgens Dankbaar is De Vries veel te ver gegaan door hem in een uitzending van Boulevard neer te zetten als ‘volkomen kierewiet’. De rechtszaak dient volgende week dinsdag.

De publicist, bekend van zijn afwijkende theorie over de moord op Marianne Vaatstra, eist zowel van Peter R. de Vries als FremantleMedia (dochterbedrijf RTL Group) 20.000 euro voorlopige schadevergoeding. Als door hem gevraagde rectificaties er niet komen, wil Dankbaar dwangsommen kunnen innen die oplopen tot 500.000 euro.

Quote Het is de hoogste tijd dat iemand deze man het zwijgen oplegt, in dit geval de rechter Peter R. de Vries bij RTL Boulevard De zelf al meerdere keren voor heftige uitspraken veroordeelde publicist stelt in de onlangs uitgebrachte dagvaarding dat hem onrecht is aangedaan door 'zeer beledigende kwalificaties', onder meer omdat misdaadverslaggever Peter R. de Vries in een uitzending van RTL Boulevard op 13 juni 2017 zei dat Dankbaar ‘moet worden afgevoerd in een dwangbuis’ en ‘volkomen kierewiet’ is.



Op 24 juli ging de bekende misdaadverslaggever, eveneens bij Boulevard, nog een stap verder door Dankbaar een ‘stalker’ en een ‘complotdenker’ te noemen en te stellen dat zijn eerdere uitspraken over de dwangbuis ‘nog te mild’ waren uitgedrukt. Ook zei De Vries dat het ‘de hoogste tijd is dat iemand deze man het zwijgen oplegt, in dit geval de rechter.’

De Vries sprak deze stevige woorden uit na een door Dankbaar verloren rechtszaak, waarin de rechter de publicist ook daadwerkelijk verbood om nog langer in woord en geschrift contact te zoeken met Maaike Terpstra, de moeder van de in 1999 door vermoorde Marianne Vaatstra.

Reputatie

In de dagvaarding stelt Dankbaar, via zijn advocaat, ook dat de impact op zijn reputatie en leven 'gigantisch is' door de uitlatingen van De Vries. Hij zegt dat mensen op het internet zeer negatief op hem reageren en zelfs dat hij doodsbedreigingen krijgt. Volgens Dankbaar 'zijn al dit soort reacties een direct gevolg van de lastercampagne van Peter R. de Vries'. Dankbaar is 'in zijn goede naam en eer aangetast' en is naar eigen zeggen bang dat hij 'als journalist minder serieus serieus genomen zal worden'. De publicist meent verder dat RTL Boulevard 'geen vrijbrief zou moeten hebben om zonder wederhoor de meest beledigende teksten en uitspraken te doen'. Er is volgens Dankbaar geen enkel bewijs dat hij kierewiet is en zou moeten worden afgevoerd in een dwangbuis.

De advocaat van Dankbaar, mr Thijs Stapel, laat in een reactie weten nu niet inhoudelijk op de zaak in te willen gaan, maar de informatie ‘te bewaren voor op de zitting’. Dankbaar zelf laat vandaag desgevraagd weten ‘tot aan de zitting niet in mijn kaarten te laten kijken’.

Fremantle Media

Woordvoerder Marco van Os van FremantleMedia wil niet inhoudelijk op de zaak reageren en laat schriftelijk weten 'de zitting met vertrouwen tegemoet te zien'. Een door FremantleMedia ingeschakelde jurist reageerde eerder al in een mail aan Dankbaar op het verzoek tot rectificatie. Advocaat Thijs Stapel heeft deze mail in zijn dagvaarding opgenomen. In de mail schrijft de jurist onder meer dat deze bewoordingen 'voor u persoonlijk wellicht als ongelukkig of vervelend kunnen worden opgevat’, maar dat RTL Boulevard ‘een live entertainment programma' is 'dat (mede) informatief, opiniërend en kritisch van aard is’.

Bovendien, zo gaat de jurist verder, ‘kenmerkt de aard en huisstijl van RTL Boulevard zich door het regelmatig bespreken van actuele, bekende en gewaagde onderwerpen, waarbij soms ook heftige meningen worden verkondigd’

Volgens de jurist zijn de ontwikkelingen in de zaak Vaatstra ‘correct weergegeven’ en is Dankbaar zelf ook niet vies van heftige uitspraken. ‘Daarnaast gaat het hier om een actueel en landelijk bekend onderwerp waarover u zelf (o.a. via berichtgeving op uw website) ook actief de publiciteit zoekt. Uw eigen berichtgeving over dit onderwerp kenmerkt zich bovendien door de kritische en heftige aard daarvan, met regelmatig beschuldigende toonzetting(en) jegens anderen’.

De jurist stelt dan ook dat er geen grond is om tot de verzochte rectificaties over te gaan. Ook een tweede jurist van FremantleMedia liet Dankbaar weten dat de twee uitzendingen van RTL Boulevard geen aanleiding geven voor rectificaties. Hierop besloot Dankbaar een kort geding in gang te zetten.

Complot

Dankbaar beweert al jaren dat de voor de moord veroordeelde Friese veeboer Jasper S. niet de dader is. De overheid zou in zijn ogen de echte dader, een asielzoeker, de hand boven het hoofd houden en de onschuldige S. bewust hebben aangewezen als zondebok. De publicist is al geruime tijd boos op moeder Maaike Terpstra omdat zij volgens hem niets van zich laat horen in de zaak. Hij verwijt haar ‘het ultieme verraad’ aan haar overleden dochter. Ook heeft hij het voornemen uitgesproken om zijn advocaatkosten van enkele tienduizenden euro’s op haar te verhalen.

Quote Dit benut hij gewoon weer om een podium te krijgen voor zijn hersenspinsels Peter R. de Vries Peter R. de Vries, die in een grijs verleden nog samenwerkte met Dankbaar, spreekt zich al geruime tijd uit over de publicist, die volgens hem niet meer is dan een stalker die getuigen en slachtoffers in justitiële zaken belaagt en terroriseert, waaronder de moeder van de omgekomen Marianne Vaatstra.



,,Ik denk dat Wim Dankbaar zelf wel inziet dat hij niet heel erg kansrijk is'', stelt de misdaadverslaggever desgevraagd in een reactie. ,,Dit benut hij gewoon weer om een podium te krijgen voor zijn hersenspinsels. Dat is mijn persoonlijke mening. Iemand die zelf vindt dat hij werkelijk alles moet kunnen roepen en openbaren en daarbij de belangen van slachtoffers veronachtzaamt, die moet niet kleinzerig zijn als iemand iets terugroept.''

Veroordelingen

Wim Dankbaar is in het verleden meerdere keren veroordeeld voor het publiceren van heftige uitspraken. Zo kreeg hij in juli 2016 een gevangenisstraf van drie maanden wegens 'kwetsende en grievende' uitlatingen in zijn omstreden boek Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra. Volgens de rechter had Dankbaar onzorgvuldig onderzoek gedaan, waardoor hij zijn beweringen niet hard kon maken. Deze zaak loopt nog in hoger beroep.