Pure ellende zo'n staking, maar zo wordt het toch nog leuk

Fietsen door de IJtunnel

Normaal alleen voor auto's, maar morgen kun je hoogstwaarschijnlijk op de fiets door de IJtunnel in Amsterdam zoeven. Als de veerboten over het IJ ook staken, verbiedt wethouder Sharon Dijksma autoverkeer in deze tunnel. Het was maandagochtend nog niet duidelijk of Dijksma haar plan doorzet.

Gratis huurauto

VU-studenten die een tentamen hebben, kunnen een gratis huurauto ophalen. De enige voorwaarde, naast de standaard verhuurvoorwaarden, om als ‘gedupeerde’ student van de Vrije Universiteit in Amsterdam een gratis huurauto mee te krijgen: neem drie medestudenten mee. En je moet kunnen aantonen dat je écht een tentamen hebt. Bij de Radboud Universiteit in Nijmegen is de #radboudride in het leven geroepen om mensen die een lift zoeken en aanbieden naar de campus met elkaar in contact te laten komen.

Slaapfeestje

Hogeschool Codarts in Rotterdam probeerde een belangrijke dansrepetitie te verzetten, maar dat lukte niet omdat externe choreografen zijn ingehuurd. Om toch op tijd aanwezig te zijn, blijven dertig leerlingen vannacht op school slapen. Een slaapfeestje dus. Medewerkers van make-up winkel Kiko Milano op Amsterdam Centraal boeken gezamenlijk een hostel, op kosten van de baas.

Extra tijd voor tentamenvoorbereiding

Op onderwijsinstellingen krijgen studenten extra tijd om zich voor te bereiden op hun tentamen: zo gelasten onder meer de UvA, de Fontys Hogescholen, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Rotterdam alle tentamens af. Vaak gaan lessen wel door, maar sommige scholen geven hun leerlingen zelfs een dagje vrij.

Waterbus

Altijd maar over de weg naar werk of school, waarom niet over het water? Wie woont in het gebied Rotterdam-Dordrecht kan als alternatief de Waterbus pakken: het enige openbaar vervoer in die regio dat níet staakt.

Gratis ticket omboeken

Van en naar Schiphol rijden er wel wat treinen, maar het zal een drukke bedoening worden, zo voorspelt NS. De KLM neemt daarom het zekere voor het onzekere en adviseert mensen die morgen van of naar Schiphol vliegen hun ticket om te boeken. Gratis. Dus wie nu nog ergens in een zonnig oord in een hangmat ligt, blijf gerust nog een dagje langer.

Flexplek voor houders NS-Business Card