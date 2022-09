Pure Energie wil geen extreme winst ten koste van consument: ‘Wat nu gebeurt, is heel erg slecht’

Nog 8 van 9 verdachten vast in witwaszaak waarbij ook Jum­bo-baas Frits van Eerd werd onder­vraagd

Acht van de negen aangehouden mensen in het onderzoek naar witwassen en btw-fraude, waarin ook Jumbo-topman Frits van Eerd is ondervraagd, blijven voorlopig vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Of Van Eerd een van de mensen is die nog vastzitten als verdachte wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. Een 33-jarige man uit Assen is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak.

18:47