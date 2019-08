PvdA bedolven onder haatreacties na boerka-foto op Canal Parade: ‘Bizar, op naar de nul zetels’

De Partij van de Arbeid heeft talloze negatieve reacties gekregen vanwege een provocerende foto die vannacht op het Twitterkanaal van de partij is gezet. Op de foto poseert het Amsterdamse PvdA-raadslid Hendrik Jan Biemond in een gele boerka. Dat deed hij gisteren tijdens Pride Amsterdam, samen met mensen uit de lhbti-gemeenschap.

De gekleurde boerka’s zijn bedoeld als protest tegen het gedeeltelijke ‘boerkaverbod’, dat op 1 augustus is ingegaan. Sindsdien mag geen gezichtsbedekkende kleding meer worden gedragen in overheidsgebouwen, op scholen, in ziekenhuizen en in het openbaar vervoer.

Hoewel het verbod geldt voor alle gelaatsbedekking (ook maskers of bivakmutsen) zien tegenstanders het als een anti-moslim maatregel. Op borden die de protesteerders vasthielden, valt te lezen: ‘burqa queens’ en ‘no human is free, until we are all free’.

De protestactie raakt bij honderden mensen een gevoelige snaar. Voormalig Tweede Kamerlid Daniel van der Ree (VVD) doet de actie af als ‘bizar’. ‘Op naar de 0 zetels op deze manier (wat ik de PvdA niet gun)’, laat hij weten op Twitter.

‘Een recalcitrante afdeling’

Maar ook binnen de PvdA zelf klinkt kritiek op de eenmansactie. ‘Iedereen moet maar doen wat ie wil. Maar verstandig vind ik het niet om zo te provoceren’, stelt Jaap Stalenburg, namens de PvdA lid van de Provinciale Staten in Friesland. Hij benadrukt dat het absoluut geen officieel statement van de landelijke fractie betreft. ‘De afdeling Amsterdam is niet de PvdA gelukkig. Een af en toe wat recalcitrante afdeling.’

Voormalig PvdA-Kamerlid Keklic Yücel heeft geen goed woord over voor de actie. ,,Mijn PvdA strijdt altijd voor de vrijheid en gelijkwaardigheid van vrouwen en niet voor de onvrijheid en ongelijkwaardigheid van vrouwen’’, zegt ze op Twitter.

Ook bij Jan-Bert Vroege, raadslid bij D66 in Amsterdam, laat de protestactie de wenkbrauwen fronzen. Hij stelt dat de PvdA er juist mede voor heeft gezorgd dat er in Nederland een boerkaverbod is gekomen.

Vrijheid

Hendrik Jan Biemond, zelf homoseksueel, laat in een schriftelijke reactie weten dat hij zelf ‘niets’ heeft met de boerka. ,,Maar ik ben nog meer tegen het boerkaverbod. Ik wil dat mensen de vrijheid hebben om aan te doen wat ze willen. Of is dat te moeilijk?”Op Twitter legde zijn fractie kort de bedoeling van de actie uit. ‘Voor de PvdA Amsterdam betekent vrijheid dat je mag zijn wie je bent en dus ook mag dragen wat je wilt.’