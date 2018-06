PvdA-leden willen verregaande linkse samenwerking

Quote Het is belangrijk om te laten zien dat de PvdA breed in linkse samenwer­king gelooft Toon Geenen De motie voor verregaande linkse samenwerking is zaterdagmiddag met 58 procent van de stemmen aangenomen. In die motie roept het Amsterdamse lid Toon Geenen het PvdA-partijbestuur op om een brief te sturen naar GroenLinks en SP met daarin het verzoek om een gezamenlijke kieslijst voor de Eerste Kamerverkiezingen op te stellen.



,,Het is belangrijk om te laten zien dat de PvdA breed in linkse samenwerking gelooft en daar ook initiatieven toe neemt”, vindt Geenen. ,,Niet door allerlei plannen en gepraat, maar door concrete voorstellen.”

De motie is omstreden, want partijvoorzitter Nelleke Vedelaar gaf vooraf een negatief stemadvies. Volgens haar werkt de partij nu al genoeg samen met GroenLinks en SP en ‘gaat het te ver’ om een gezamenlijke kieslijst voor de Eerste Kamer op te stellen. Ook partijleider Lodewijk Asscher zei zaterdag in een interview met deze krant de noodzaak voor een fusie met GroenLinks en SP ‘niet te voelen’.

Toch volgde tijdens het PvdA-congres luid applaus toen bleek dat de motie van Geenen was aangenomen. ,,Het gaat nu heel slecht met onze partij”, zegt Geenen. ,,De PvdA is de afgelopen jaren onherkenbaar geworden. De steun voor deze motie laat zien dat de leden van de PvdA verandering willen. We moeten meer samenwerken om als links blok dingen voor elkaar te krijgen.”

Serieus

Partijvoorzitter Vedelaar laat weten dat zij de motie maandag gaat bespreken in het partijbestuur. ,,Ik neem dit signaal heel serieus”, reageert ze. ,,Ik weet niet of het echt nodig is om een brief te schrijven naar de partijvoorzitters van GroenLinks en SP, want ik heb nu al heel goed contact met hen.”

Volgens Geenen moet die brief er wél komen. ,,De tekst van de motie is heel duidelijk”, zegt hij. ,,Het bestuur moet luisteren naar de leden. Deze verregaande linkse samenwerking moet zo snel mogelijk van de grond komen.”

PvdA, GroenLinks en SP opereren nu nog als zelfstandige partijen. Als er een gezamenlijke kieslijst voor de Eerste Kamer komt, zullen de partijen onder één lijst meedoen aan die verkiezingen in het voorjaar van 2019. Of GroenLinks en SP iets voor zo’n samenwerking voelen, is nog onduidelijk.

Fractievoorzitter Lodewijk Asscher gaf in een interview aan deze krant al aan dat zijn leden een linkse samenwerking wel zien zitten.