Q Music DJ Stephan Bouwman over de Grammy Awards in De Ochtend Show to go

Eerbetoon met Amerikaan­se busjes voor bij brand in Duiven omgekomen Jan, Lenie en Leja (20)

20:11 Ongeloof en verdriet strijden om voorrang bij de leden van The New Old Vanners, een club met Amerikaanse campers. Ze gaan ervan uit dat afgelopen vrijdag hun medeleden Jan en Lenie en hun dochter Leja (20) om het leven zijn gekomen bij de fatale brand aan de Roodwilligenstraat in Duiven.