Raad van State: Opnieuw zoeken naar tapverslagen over moord op Van Gogh

De minister van Binnenlandse Zaken moet opnieuw gaan onderzoeken of inlichtingendienst AIVD toch meer verslagen heeft van afgeluisterde gesprekken tussen leden van de Hofstadgroep, waarin mogelijk wordt gesproken over de moord op filmmaker Theo van Gogh. En als die verslagen er niet meer zijn, moet de minister uitleggen waarom ze verdwenen zijn. Dat heeft de Raad van State vanochtend beslist.

Van Gogh werd 15 jaar geleden op straat vermoord door jihadist Mohammed B. Die Amsterdammer bleek onderdeel uit te maken van de zogenoemde Hofstadgroep. Inlichtingendienst AIVD had verschillende leden van die groep al in zicht en luisterde ze af. Er is jarenlang discussie of de dienst de moord had moeten zien aankomen.

Een journalist heeft daarom bij het ministerie gevraagd om meer informatie over de verslagen van die getapte gesprekken. Hij wil zo onderzoeken of Mohammed B. alleen handelde of hulp kreeg. De minister weigerde echter meer informatie te geven in verband met de staatsveiligheid. De Raad van State tikt de minister nu op meerdere manieren op de vingers.

Voor enkele documenten geldt inderdaad ‘dat de nationale veiligheid geschaad zou kunnen worden als ze openbaar worden’, zo oordeelt de Raad, die inzage kreeg in de papieren. Voor een ander deel van de stukken is dat niet direct duidelijk, vindt de Raad, de minister (Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, red.) moet daarom opnieuw beargumenteren waarom ze niet openbaar mogen worden.

‘Niet overtuigd’

Dat de Raad van State aangeeft te twijfelen of ‘we wel alle tapverslagen hebben gekregen’, is opmerkelijk. ,,De afdeling bestuursrechtspraak is er vooralsnog niet van overtuigd dat er niet meer is van voor de moord.’’ Uit rapporten van de CTIVD, de toezichthouder op de inlichtingendiensten, is eerder duidelijk geworden dat er op drie verschillende momenten voor de moord (in november 2004) tapverslagen zijn uitgewerkt. Ook was er toen een tekort aan audiobewerkers die de verslagen konden uitwerken. ,,Dat laat zich niet goed rijmen met de beperkte omvang van de aan ons verstrekte tapverslagen.’’