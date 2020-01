‘Raar dat Tanja in graf van mijn vader kon liggen, maar ik hoopte wel dat ze haar zouden vinden’

Pas afgelopen maandag klopte de recherche bij Virginie Huits-Van Hooren (66) aan. Voorzichtig legden de onderzoekers uit dat er een tip was binnengekomen over ‘een vermist persoon’ die misschien in het graf van haar vader zou liggen. ,,Ik zei meteen: Tanja Groen,” vertelt Virginie. ,,Het is me namelijk altijd bijgebleven dat op de dag dat mijn vader begraven was, dat meisje die nacht daarvoor vermist was geraakt. Altijd als het 1 september is, de begrafenis van mijn vader, denk ik daar aan. Maar dat zíj daar misschien ook zou liggen, nee, dat was nóóit bij me opgekomen.”



Van Hooren schrok uiteraard enorm. ,,Ik was sprakeloos, had even geen woorden.” Langzaam daalde het idee in dat 27 jaar lang op dezelfde plek waar haar vader is begraven, ook Tanja Groen zou kunnen liggen. ,,Een heel emotioneel idee.”



Virginie woont in Gronsveld, waar de Noord-Hollandse studente Tanja Groen op kamers woonde. ,,Ze heeft daar kort gewoond, maar ik heb haar nooit in levende lijve gezien.” De politie benadrukte gisteren meerdere malen dat de familie Van Hooren niets met Tanja Groens verdwijning te maken heeft.