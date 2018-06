Rabobank vergoedt alle schade kluisroof Oudenbosch

De Rabobank gaat alle schade die de gedupeerden van de kluisroof in Oudenbosch kunnen aantonen, volledig vergoeden. De bank schrijft dat in een brief die de getroffen klanten vandaag ontvangen.

Tot dusver wilde de Rabobank niet verder gaan dan een maximumvergoeding van 45.000 euro die in de contractvoorwaarden met huurders staat.

In de brief staat dat de bank zich moreel verantwoordelijk voelt voor de diefstal en daarom coulant is voor klanten die meer schade lijden. 'U heeft uw eigendommen in goed vertrouwen in het safeloket van de Rabobank vestiging in Oudenbosch ondergebracht. Terecht en volkomen begrijpelijk ging u ervan uit dat uw zaken daar veilig zouden zijn', staat er.

Volgens de brief aan de gedupeerden waren de gestolen eigendommen in een aantal individuele gevallen meer waard dan 45.000 euro. Niet elke klant was zich bewust van die beperking in de contractvoorwaarden, constateert de bank. De Rabobank zegt dat daarom een situatie is ontstaan die de klanten en de bank niet hebben voorzien.

Grote roof

Honderden kluisjes in de kelder van het bankfiliaal werden begin maart leeggeroofd. De diefstal werd op maandag 5 maart ontdekt. Over de precieze omvang van de buit hebben de bank en de politie nooit mededelingen gedaan. De Rabobank is samen met de gedupeerde klanten nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade.

Vanaf het begin heeft de politie er rekening mee gehouden dat de daders hulp hebben gehad van binnenuit. De opvallende kluiskraak was goed voorbereid en professioneel uitgevoerd.

Beveiligers

De twee verdachten werken voor het Bredase beveiligingsbedrijf EBN, dat in totaal vier filialen van de Rabobank in de regio beveiligde. De directie en het personeel van EBN zijn geschrokken door de twee arrestaties. De twee verdachte personeelsleden zijn op non-actief gesteld. Het bedrijf laat weten dat medewerkers altijd zorgvuldig worden gescreend. EBN benadrukt dat het bedrijf zelf geen verdachte is en volledig meewerkt aan het onderzoek door de politie.

De Rabobank is teleurgesteld in EBN. De bank heeft altijd alle vertrouwen gehad in het beveiligingsbedrijf en twijfel of wantrouwen is er nooit geweest, aldus een woordvoerder. Om elk risico in het vervolg uit te sluiten heeft de bank snel na de kluisroof al besloten om het contract met EBN te beëindigen.

De bank heeft naar eigen zeggen nog geen volledig overzicht van de schade omdat nog niet met alle gedupeerden een gesprek heeft plaatsgevonden.